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СМИ: Шесть человек погибли при авиаударе возле посольства Ирана в Дамаске

СМИ: Шесть человек погибли при авиаударе возле посольства Ирана в Дамаске 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по дому, который расположен рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 19:25
СМИ: Шесть человек погибли при авиаударе возле посольства Ирана в Дамаске

По меньшей мере шесть человек погибли при ракетном ударе израильских ВВС по кварталу Меззе на западе сирийской столицы, где находится посольство и консульство Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath.

Поблизости от комплекса иранской дипмиссии расположены виллы, в которых проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Al Hadath предполагает, что целью атаки мог быть один из иранских офицеров, находящихся в Сирии.

По информации телеканала, в этом квартале раздалось несколько взрывов, в небо с западной окраины Дамаска поднимается густой столб дыма. На место прибыли пожарные команды.

19:20

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по дому, который расположен рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источников иранского телеканала Al-Alam, посол Ирана Хоссейн Акбари и его семья при авиаударе не пострадали.

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