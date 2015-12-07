СМИ: Посол РФ в Анкаре вызван в МИД Турции из-за инцидента с российским моряком

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Посол России в Анкаре Андрей Карлов в понедельник был вызван в МИД Турции из-за инцидента с российским моряком, державшим в руках Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) во время прохода военного корабля через пролив Босфор.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

Российское посольство пока никак не комментирует ситуацию.

В воскресенье в турецкой прессе появились фотографии российского военнослужащего, который стоял на палубе боевого корабля РФ с ПЗРК на плече. Турецкая сторона расценила этот инцидент как "открытую провокацию".