СМИ: Порядка 14 человек погибли при бомбардировках в Йемене

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Порядка 14 человек погибли в результате ударов ВВС коалиции арабских стран по районам Йемена на юге и северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг йеменское агентство SABA со ссылкой на источник в органах безопасности.

По сообщению источника, восемь человек погибли в результате ударов по территории муниципалитета Бакиль аль-Мир в пограничной с Саудовской Аравией провинции Хадджа. Еще шесть человек стали жертвами ударов в провинции Таиз на юге страны. Источник сообщил также о наличии раненых, но их количество не уточнил.

Как сообщил источник, нескольким ударам коалиции вновь подвергся ряд районов вблизи столицы страны Саны, данные о жертвах не приводятся.