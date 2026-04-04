СМИ: Попытки посредников добиться перемирия между США и Ираном зашли в тупик
- 04 апреля, 2026
- 00:14
Попытки стран Ближнего Востока добиться соглашения о прекращении огня между США и Ираном оказались безрезультатными.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Текущий раунд усилий стран региона во главе с Пакистаном по достижению прекращения огня между США и Ираном зашел в тупик", - отмечается в публикации.
По данным издания, Иран уведомил посредников, что не намерен встречаться с американскими представителями в Исламабаде в ближайшие дни, подчеркнув неприемлемость нынешних требований США.
Вместе с тем, как сообщили источники, Турция и Египет продолжают попытки найти выход из ситуации и рассматривают альтернативные площадки для переговоров, включая Доху и Стамбул.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы запросил перемирие, однако в Тегеране это опровергли.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что решения по Ормузскому проливу должны принимать исключительно Иран и Оман.