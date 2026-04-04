СМИ: Попытки посредников добиться перемирия между США и Ираном зашли в тупик

Попытки стран Ближнего Востока добиться соглашения о прекращении огня между США и Ираном оказались безрезультатными.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Текущий раунд усилий стран региона во главе с Пакистаном по достижению прекращения огня между США и Ираном зашел в тупик", - отмечается в публикации.

По данным издания, Иран уведомил посредников, что не намерен встречаться с американскими представителями в Исламабаде в ближайшие дни, подчеркнув неприемлемость нынешних требований США.

Вместе с тем, как сообщили источники, Турция и Египет продолжают попытки найти выход из ситуации и рассматривают альтернативные площадки для переговоров, включая Доху и Стамбул.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы запросил перемирие, однако в Тегеране это опровергли.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что решения по Ормузскому проливу должны принимать исключительно Иран и Оман.