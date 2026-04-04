    KİV: Vasitəçilərin ABŞ və İran arasında atəşkəsə nail olmaq cəhdləri dalana dirənib

    • 04 aprel, 2026
    • 00:46
    KİV: Vasitəçilərin ABŞ və İran arasında atəşkəsə nail olmaq cəhdləri dalana dirənib

    Yaxın Şərq ölkələrinin ABŞ və İran arasında atəşkəs razılaşmasına nail olmaq cəhdləri nəticəsiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.

    "Pakistan başda olmaqla, region ölkələrinin ABŞ və İran arasında atəşkəsə nail olmaq üzrə səylərinin cari raundu dalana dirənib", - nəşr qeyd edib.

    Nəşrin məlumatına görə, İran ABŞ-nin hazırkı tələblərinin qəbuledilməzliyini vurğulayaraq yaxın günlərdə İslamabadda amerikalı nümayəndələrlə görüşmək niyyətində olmadığını vasitəçilərə bildirib.

    Bununla yanaşı, mənbələrin bildirdiyinə görə, Türkiyə və Misir vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq cəhdlərini davam etdirir və danışıqlar üçün Doha və İstanbul da daxil olmaqla, alternativ məkanları nəzərdən keçirirlər.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan etmişdi ki, İran guya atəşkəs istəyib, lakin Tehran bunu təkzib edib.

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi qeyd edib ki, Hörmüz boğazı ilə bağlı qərarları yalnız İran və Oman qəbul etməlidir.

    СМИ: Попытки посредников добиться перемирия между США и Ираном зашли в тупик

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    18:46
    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    18:45
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    18:40
    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    18:40
    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    18:38
    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    18:27
    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

