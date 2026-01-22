СМИ: Полиция задержала пытавшихся вывести из строя частный самолет Мерца

Полиция в ночь на четверг задержала трех человек в ангаре, где находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца, в городе Арнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе страны.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По ее информации, речь идет о двух женщинах и мужчине в возрасте 23, 28 и 56 лет. Все они являются гражданами Германии и, предположительно, связаны с климатическими активистами.

Сообщается, что полиция заметила автомобиль с мужчиной недалеко от частного аэродрома. Когда правоохранители спросили его, что он там делает, мужчина ответил, что ищет местный аэродром. Проверка показала, что он был известен полиции причастностью к леворадикалам. Затем полиция провела обыски на аэродроме, где следователи обнаружили еще трех человек. Выяснилось, что ранее они прорезали ограждение, чтобы проникнуть на территорию ангара.