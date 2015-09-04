СМИ: Полиция Венгрии применила слезоточивый газ против беженцев на юге страны

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Венгерские полицейские во время столкновений с беженцами, которые пытались вырваться из лагеря на юге страны в населенном пункте Реске, применили слезоточивый газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает венгерское информационное агентство МТИ.

По информации, столкновения с мигрантами начались около 14:20 по местному времени, беженцы начали кидать камни в полицейских, в ответ на что те применили газ.

Ранее в пятницу около 300 недовольных медленным рассмотрением их заявок на получение статуса беженцев человек смогли совершить побег из лагеря. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось впоследствии поймать всех беглецов и вернуть их в лагерь.

В целом, оказавшиеся запертыми в Венгрии беженцы совершили 4 сентября несколько побегов. В Бечке, где уже вторые сутки стоит поезд с мигрантами, которые хотели попасть к австрийско-венгерской границе, две группы мигрантов, насчитывающие 64 и 200-300 человек, прорвались через ограждение и продолжили свой путь в сторону границы пешком.

Еще одна колонна беженцев численностью около 3 тыс. человек идет пешком из Будапешта в Вену по автомобильной трассе, соединяющей две столицы. От границы их отделяет около 150 км.