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СМИ: Полиция нашла кокаин в супермаркетах Берлина

СМИ: Полиция нашла кокаин в супермаркетах Берлина Германская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в коробках с бананами, в нескольких супермаркетах Берлина и федеральной земли Бранденбург.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 17:45
СМИ: Полиция нашла кокаин в супермаркетах Берлина

Германская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в коробках с бананами, в нескольких супермаркетах Берлина и федеральной земли Бранденбург.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Представитель полиции Берлина, подтвердивший находку, сообщил о том, что кокаин был обнаружен во время распаковки товаров сотрудниками супермаркетов, которые и вызвали полицию. Находка спровоцировала масштабную операцию. Пакеты с кокаином были найдены как минимум в четырех магазинах Бранденбурга. Количество магазинов в Берлине, где были найдены наркотики, пока не известно. В каждом супермаркете было обнаружено от 20 до 100 кг наркотиков, пишет Bild, отмечая, что общее количество найденного кокаина пока не ясно.

В полицейском управлении Бранденбурга отметили, что при земельном управлении уголовного розыска была создана объединенная группа, задачей которой является координация действий с берлинской полицией в рамках совместного расследования.

Ранее Австрия ввела дополнительные меры контроля для борьбы с наркотрафиком из ФРГ на фоне частичной легализации в стране каннабиса. Германская оппозиция, а также власти федеральных земель и различные организации критически восприняли такое решение руководства страны, считая, что новые правила негативно повлияют на борьбу с преступностью.

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Версия на английском языке Cocaine found inside crates of bananas in Germany

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