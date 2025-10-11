СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войны

Полиция китайского города Сямэнь восточной провинции КНР Фуцзянь объявила о вознаграждении за улики о незаконной деятельности 18 членов тайваньского отряда психологической войны.

Как передает Report, об этом сообщило издание Pengpai.

По данным расследования, в отряде есть шесть подразделений, занимающихся такими задачами, как дезинформация, сбор разведданных, тактическая психологическая война и пропаганда.

Полиция КНР заявила, что члены группировки создали веб-сайты для клеветнических кампаний. Они занимались подстрекательством, производили фейковый видеоконтент, использовали нелегальные радиостанции и манипулировали общественным мнением с привлечением внешних сил.

Их деятельность направлена на пропаганду идей независимости Тайваня и подстрекательство к отделению острова от КНР, заявили правоохранители.

Полиция призвала жителей Тайваня дистанцироваться от сепаратистских сил, разоблачать их незаконную деятельность и сотрудничать с соотечественниками, чтобы противостоять идеям независимости Тайваня.