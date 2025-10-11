Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войны

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 08:11
    СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войны

    Полиция китайского города Сямэнь восточной провинции КНР Фуцзянь объявила о вознаграждении за улики о незаконной деятельности 18 членов тайваньского отряда психологической войны.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Pengpai.

    По данным расследования, в отряде есть шесть подразделений, занимающихся такими задачами, как дезинформация, сбор разведданных, тактическая психологическая война и пропаганда.

    Полиция КНР заявила, что члены группировки создали веб-сайты для клеветнических кампаний. Они занимались подстрекательством, производили фейковый видеоконтент, использовали нелегальные радиостанции и манипулировали общественным мнением с привлечением внешних сил.

    Их деятельность направлена на пропаганду идей независимости Тайваня и подстрекательство к отделению острова от КНР, заявили правоохранители.

    Полиция призвала жителей Тайваня дистанцироваться от сепаратистских сил, разоблачать их незаконную деятельность и сотрудничать с соотечественниками, чтобы противостоять идеям независимости Тайваня.

    КНР Тайвань расследование
    Çin polisi Tayvanın psixoloji müharibə dəstəsi haqqında sübutlar toplayır

    Последние новости

    08:11

    СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войны

    Другие страны
    07:40

    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи

    Другие страны
    07:29

    Врач Трампа: Президент США пребывает в исключительной физической форме

    Другие страны
    06:44

    Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    06:18

    Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном

    Футбол
    05:55

    В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

    Другие страны
    05:27

    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

    Другие страны
    04:46

    КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"

    Другие страны
    04:19

    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Финансы
    Лента новостей