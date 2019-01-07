Полиция Германии провела обыски по делу об утечке данных политиков

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ провела обыски в квартире 19-летнего мужчины в городе Хайльбронн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) по делу о масштабной утечке персональных данных немецких политиков и знаменитостей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал ARD.

По его информации, мужчина, у которого проводилась операция, работает в области информационных технологий и проходит сейчас по делу как свидетель. Он был допрошен сотрудниками правоохранительных органов.

В Twitter он якобы сообщил, что знаком с хакером, который, предположительно, выложил в сеть личные данные немецких политиков, журналистов и знаменитостей - мобильные телефоны, адреса, счета, банковские поручения, фотографии, данные кредитных карт, переписку.

Напомним, ранее сообщалось, что Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков.