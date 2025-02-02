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СМИ: Подъем обломков самолета из реки Потомак начнется 3 февраля

СМИ: Подъем обломков самолета из реки Потомак начнется 3 февраля Армейский корпус инженеров США готовит операцию по подъему обломков разбившихся самолета и вертолета из реки Потомак, которая начнется 3 февраля.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 08:46
СМИ: Подъем обломков самолета из реки Потомак начнется 3 февраля

Армейский корпус инженеров США готовит операцию по подъему обломков разбившихся самолета и вертолета из реки Потомак, которая начнется 3 февраля.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, первоочередной задачей станет извлечение фрагментов авиалайнера компании American Airlines, на что потребуется около трех дней. После этого команда приступит к подъему обломков военного вертолета Black Hawk.

Крупные фрагменты планируется поднять к 8 февраля, после чего специалисты сосредоточатся на поиске мелких обломков с помощью специальных корзин. Полное завершение работ ожидается к 12 февраля.

Напомним, что вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.

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