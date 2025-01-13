СМИ: По меньшей мере 65 танкеров в мире встали на якорь после санкций США

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров встали на якорь в различных точках мира, включая побережье Китая и России, после последнего пакета санкций США.

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров встали на якорь в различных точках мира, включая побережье Китая и России, после последнего пакета санкций США.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, пять из этих танкеров остановились у китайских портов, еще семь - у Сингапура, остальные - у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке, у иранских портов, вблизи Суэцкого канала и пр.

По оценкам аналитиков, около 10% мирового флота нефтяных танкеров подпадает под действие американских санкций.

Средняя дневная прибыль супертанкеров в понедельник подскочила более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем и составила около 26 тыс. долларов США.

Напомним, Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть.