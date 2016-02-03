СМИ: Племянник главаря ИГ уничтожен близ иракского города Рамади

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Племянник главаря террористической группировки "Исламское государство" уничтожен близ города Рамади в иракской провинции Анбар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По информации главы муниципального совета города Эль-Халидия, расположенного в той же провинции, "племянник главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади был убит в результате авианалета иракских ВВС севернее города Рамади".

Ракетный удар с воздуха был целенаправленно нанесен по зданию так называемого шариатского суда, сформированного экстремистами в этом районе. "В результате атаки иракских самолетов был ликвидирован Абу Ахмад ас-Самраи - племянник аль-Багдади - и восемь боевиков ИГ, его сопровождавших", - подтвердил глава совета Эль-Халидии. Сам главарь ИГ, по имеющейся информации, несколько месяцев назад исчез из Ирака и в настоящее время скрывается в Сирии, предположительно, в городе Ракка, который экстремисты считают столицей объявленного ими халифата на сирийской территории.



