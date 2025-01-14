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СМИ: Первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

СМИ: Первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников Условия соглашения между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем согласованы.
Другие страны
14 января 2025 г. 11:24
СМИ: Первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Условия соглашения между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем согласованы.

Как передает Report, об этом сообщил ВВС информированный палестинский чиновник.

Между тем, израильский источник сообщил агентству Reuters о том, что до окончательной договоренности остались дни или, возможно, даже часы. Обе стороны описывают одинаковую "дорожную карту" по реализации соглашения.

В первый же день после заключения соглашения ХАМАС освободит трех заложников. После этого Израиль начнет вывод войск из населенных районов сектора Газы, подтверждают обе стороны.

Через семь дней ХАМАС освободил еще четырех заложников, а Израиль разрешит переселенцам вернуться с юга сектора Газа на север, но только пешком и по дороге, идущей вдоль побережья.

Легковым автомобилям, грузовикам, повозкам, запряженным лошадьми или другими животными, разрешат пересекать магистраль Салах ад-Дин, но только после проверки на рентгеновском аппарате, которую будет осуществлять группа катарских и египетских техников.

Израиль также согласится освободить 1 тысячу палестинских заключенных. ХАМАС освободит 34 заложника.

По условиям предложенного проекта соглашения, израильские войска останутся в Филадельфийском коридоре и будут поддерживать буферную зону длиной в 800 м вдоль восточной и северной границ сектора Газа в течение первого этапа перемирия, который продлится 42 дня.

Переговоры по второму и третьему этапам перемирия начнутся на 16-й день прекращения огня.

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