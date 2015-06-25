СМИ: Переговоры по ИЯП могут продлиться после 30 июня

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Переговоры на высшем уровне по иранской ядерной программе могут продолжиться и после 30 июня.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил агентству Рейтер высокопоставленный чиновник в США.

"Возможно, мы не закончим переговоры 30 июня, но мы будем близки", - цитирует агентство заявление представителя Госдепартамента США.

"Шестерка" международных посредников и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе, согласно которому при выполнении Тегераном достигнутых договоренностей ЕС прекратит санкции против страны. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен быть подготовлен до 30 июня. Однако некоторые участники переговоров не исключают небольших корректировок.