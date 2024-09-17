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СМИ: Переговоры об отставке еврокомиссара Бретона начались после выборов в ЕП

СМИ: Переговоры об отставке еврокомиссара Бретона начались после выборов в ЕП Переговоры в руководстве ЕС об отставке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и назначении на его пост другого члена Еврокомиссии (ЕК) от Франции начались почти сразу после выборов в Европарламент, прошедших в июне.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 10:17
СМИ: Переговоры об отставке еврокомиссара Бретона начались после выборов в ЕП

Переговоры в руководстве ЕС об отставке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и назначении на его пост другого члена Еврокомиссии (ЕК) от Франции начались почти сразу после выборов в Европарламент, прошедших в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным источников, переговоры об этом шли, несмотря на публичную поддержку выдвижения кандидатуры Бретона на второй срок со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Бретон не ожидал [такого исхода], поэтому [решение об отставке] сильно ударило по нему", - приводит издание слова одного из источников. По его мнению, в результате у Бретона "не осталось другого выбора, кроме отставки".

16 сентября Бретон объявил об уходе со своего поста из-за несогласия с действиями фон дер Ляйен. Как пояснил политик, несколько дней назад председатель ЕК предложила Парижу отозвать его кандидатуру в составе Еврокомиссии нового созыва. По словам еврокомиссара, причинами рокировки стали "личные мотивы, которые фон дер Ляйен не обсудила с ним". Позднее Елисейский дворец сообщил о том, что Макрон предложил кандидатуру МИД Стефана Сежурне на пост еврокомиссара вместо Бретона.

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