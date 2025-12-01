СМИ: Переговоры Исламабада и Кабула прошли безрезультатно

Очередные переговоры между представителями Пакистана и Афганистана по урегулированию ситуации на границе снова не принесли результата.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.

Cостоявшиеся 30 ноября в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии закрытые переговоры Пакистана и Афганистана не привели к прогрессу в нормализации отношений двух стран. Стороны не проявили гибкость и отказались пойти на взаимный компромисс в решении проблемы трансграничного терроризма. На переговорах Пакистан отклонил предложение Саудовской Аравии возобновить приграничную торговлю с Афганистаном, отмечает издание.

Разъясняя позицию Пакистана в отношении дальнейших перспектив торговых отношений с Афганистаном, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел исламской республики Исхак Дар заявил, что Исламабад может в ближайшее время разрешить поставки основных продуктов питания в эту страну, но только по запросу ООН. По его словам, "несмотря на позитивный подход Исламабада к оказанию гуманитарной помощи Афганистану, Кабул не предпринимает никаких действий против террористов, действующих на афганской территории и совершающих атаки на Пакистан".

В октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, ставшие самыми кровопролитными после прихода движения "Талибан" к власти в Кабуле в 2021 году. Они вспыхнули после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на которые ВВС Пакистана нанесли удары по базам террористов из группировки "Фитна аль-Хаваридж" в Афганистане. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. При посредничестве Катара и Саудовской Аравии участники конфликта в том же месяце достигли договоренности о временном перемирии и прекращении огня, действие которого сохраняется в настоящее время.