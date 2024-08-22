СМИ: Переговорный процесс по Газе поставлен на паузу

Делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе.

Делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе.

Как передает Report , об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Согласно информации, переговоры приостановили "на неопределенный срок, даты возобновления нет".

Отмечается, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Палестинское движение ХАМАС со своей стороны в последние дни вообще не принимало участие в консультациях.

Ранее на этой неделе Ближний Восток посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он стремился к тому, чтобы Израиль и палестинцы согласились на американский вариант урегулирования в Газе. Однако прогресса в переговорах добиться не удалось.