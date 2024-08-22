СМИ: Переговорный процесс по Газе поставлен на паузу

Делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе.
Как передает
Согласно информации, переговоры приостановили "на неопределенный срок, даты возобновления нет".
Отмечается, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Палестинское движение ХАМАС со своей стороны в последние дни вообще не принимало участие в консультациях.
Ранее на этой неделе Ближний Восток посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он стремился к тому, чтобы Израиль и палестинцы согласились на американский вариант урегулирования в Газе. Однако прогресса в переговорах добиться не удалось.