СМИ: Пентагон представил Трампу планы операций против Венесуэлы

Военные США представили американскому лидеру Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

В совещании, состоявшемся в Белом доме, приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, отмечается в сообщении. Они рассказали Трампу о действиях, которые могли бы быть приняты американскими военными в ближайшие дни.

В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация не приняла "какие-либо окончательные решения" по этому вопросу.

Подробности этих потенциальных операций не приводятся.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что США намерены продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.