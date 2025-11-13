Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    СМИ: Пентагон представил Трампу планы операций против Венесуэлы

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 22:01
    СМИ: Пентагон представил Трампу планы операций против Венесуэлы

    Военные США представили американскому лидеру Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

    В совещании, состоявшемся в Белом доме, приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, отмечается в сообщении. Они рассказали Трампу о действиях, которые могли бы быть приняты американскими военными в ближайшие дни.

    В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация не приняла "какие-либо окончательные решения" по этому вопросу.

    Подробности этих потенциальных операций не приводятся.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что США намерены продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

    Дональд Трамп Венесуэла Пентагон США наркокартели
    KİV: Pentaqon Donald Trampa Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyat planlarını təqdim edib

    Последние новости

    22:52

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для экспертизы - ОБНОВЛЕНО 3

    В регионе
    22:38

    Турецкий спасательный самолет пропал с радаров на пути в Хорватию

    В регионе
    22:23

    Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью

    Другие страны
    22:13
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Начался второй тайм матча Азербайджан - Исландия - ОБНОВЛЕНО-4

    Футбол
    22:01

    СМИ: Пентагон представил Трампу планы операций против Венесуэлы

    Другие страны
    21:37
    Фото

    На судебном процессе над гражданами Армении озвучены предложения прокуроров по наказанию обвиняемых

    Происшествия
    21:33
    Фото

    В Баку состоялся официальный прием по случаю 42-летия независимости ТРСК - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:22

    В России потерпел крушение Су-30

    В регионе
    21:14

    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Другие страны
    Лента новостей