Пентагон направил группу кораблей во главе с авианосцем "Эйзенхауэр" на борьбу с ИГ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ США направили группу боевых кораблей во главе с авианосцем "Эйзенхауэр" на Ближний Восток с целью усилить попытки военных по уничтожению группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ударная группа "Дуайт Дэвид Эйзенхауэр" будет дислоцирована, чтобы сменить ударную группу авианосца "Гарри Трумэн" и будет оказывать поддержку авиаударам против ИГ, увеличивая тем самым давление на противника", - цитирует издание Defense news слова адмирала ВМС США Фила Дэвидсона.

Командование ударной группой "Эйзинхауэр", которая уже вышла из базы ВМС "Норфолк", осуществляется контр-адмиралом Джесси Уилсоном (Jesse Wilson). Командующий отметил, что его личный состав последнее время проходил интенсивные тренировки.

Авианосная группа "Эйзенхауэр" состоит из примерно 7 тыс. военнослужащих, несущих службу, как на самом авианосце, так и на кораблях сопровождения, включая эсминцы и ракетные крейсеры.