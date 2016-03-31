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    СМИ: Парламент Ирака перенес заседание по изменениям в правительстве

    Спикер Совета представителей иракского парламента выделил десять дней для обсуждения предложений по изменениям в правительстве страны

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Парламент Ирака перенес заседание по перестановкам в правительстве, предложенным премьер-министром страны Хайдером аль-Абади, до субботы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Alsumaria.

    По данным телеканала, спикер Совета представителей (парламента) Салим аль-Джабури выделил десять дней для обсуждения предложений по изменениям в правительстве страны. Аль-Джабури добавил, что "парламент будет работать с правительством на пути его преобразования в течение месяца".

    Телеканал отмечает, что парламент проголосовал за "всеобъемлющие изменения" в госучреждениях.

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