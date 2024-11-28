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СМИ: Париж планирует разработку новой ракеты после запуска "Орешника"

СМИ: Париж планирует разработку новой ракеты после запуска "Орешника" Генеральная дирекция по вооружениям Министерства Вооруженных сил Франции изучает проект перспективной баллистической ракеты, дальность полета которой может превышать 1 тыс. км.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 14:10
СМИ: Париж планирует разработку новой ракеты после запуска Орешника

Генеральная дирекция по вооружениям Министерства Вооруженных сил Франции изучает проект перспективной баллистической ракеты, дальность полета которой может превышать 1 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Challenges.

Источники сообщили о том, что обсуждение этой инициативы активизировалось на фоне применения баллистических ракет на различных точках боевых действий в мире, в частности в Украине. Отдельное внимание уделяется удару РФ по объекту ВПК Украины новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник". В этой связи издание приводит выдержку из отчета главы парламентского комитета по вопросам обороны Франсуа Кормье-Булижона.

"Конфликт в Украине и недавние удары Ирана по Израилю напоминают о том, что ударные средства большой дальности, такие как баллистические ракеты наземного базирования, являются стратегическим оружием для наших конкурентов", - считает он.

Отмечается, что новая баллистическая ракета по своей дальности должна будет превышать таковую у американской оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которая должна прийти на замену ATACMS. При этом ранее сообщалось, что на начальном этапе плановый показатель по дальности поражения целей у PrSM составляет 499 км. На последующих этапах разработки, как считается, он может быть увеличен более чем вдвое.

Кроме того, перспективная французская ракета должна обладать возможностями по маневрированию в финальной фазе полета, что должно сделать ее перехват средствами ПВО "практически невозможным". Журнал отмечает, что такими возможностями обладают иранские ракеты "Фаттах", которые доказали свою эффективность в преодолении эшелонированной системы ПВО во время удара Ирана по Израилю в начале октября.

Разработку изделия могут поручить компании Ariane Group, которая создавала ракеты-носители Ariane. В прошлом она уже разрабатывала баллистическую ядерную ракету для подводных лодок M51, а также в настоящее время работает над проектом VMAX - демонстратора гиперзвукового планера, первый полет которого состоялся в 2023 году.

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Версия на английском языке Media: Paris plans to develop new rocket after launch of Oreshnik

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