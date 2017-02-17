Пакистан закрыл границу с Афганистаном в районе КПП "Торкхам"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Власти Пакистана закрыли для передвижения людей и грузов границу с Афганистаном в районе контрольно-пропускного пункта "Торкхам" - одного из наиболее загруженных погранпереходов между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Пакистано-афганская граница закрыта до дальнейших указаний на сей счет по соображениям безопасности," - подтвердил руководитель армейской пресс-службы Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Решение было принято в ходе экстренного совещания высшего гражданского руководства и военного командования страны. Поводом для него стал произошедший несколькими часами ранее теракт в суфийской мечети в городе Сехван провинции Синд, жертвами которого стали по меньшей мере 74 человека, еще свыше 300 получили ранения.

Также, по словам Асиф Гафура, в связи с этим представители посольства Афганистана в Исламабаде были вызваны в штаб-квартиру армии в Равалпинди, где им заявлен протест в связи с использованием территории их страны для организации террористических атак против Пакистана.

Афганским дипломатам также был передан список из 78 особо разыскиваемых Исламабадом террористов, укрывающихся в Афганистане, с требованием к Кабулу незамедлительно выдать их Исламабаду, либо самому принять соответствующие меры пресечения в отношении указанных лиц.