СМИ: Падение вертолета Раиси признали несчастным случаем

Расследование гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета завершилось, инцидент признан несчастным случаем.

Расследование гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета завершилось, инцидент признан несчастным случаем.

Как передает Report, об этом агентству Fars сообщил источник в иранских спецслужбах.

"Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем", - сообщил он.

По информации источника, число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог набрать нужную высоту и в условиях непогоды врезался в поверхность горы.

Спецслужбы Ирана допросили по делу Раиси 30 тыс. человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении вертолета, отмечается в сообщении.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.