СМИ: ответственность за теракт в Тунисе взяло на себя "Исламское государство"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Ответственность за совершенный в пятницу теракт в Тунисе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Наш брат, воин халифата Абу Йехия аль-Каруни, несмотря на меры безопасности, достиг своей цели - отеля "Империал", - приводит агентство Reuters заявление ИГ. Группировка назвала гостиницу "борделем" и утверждала, что число жертв составило около "40 неверных".

В пятницу в городе Сус террористы открыли огонь по людям на пляже расположенных рядом гостиниц "Империал Мархаба" и "Совива". По данным МИД РФ, среди пострадавших - одна россиянка. Как сообщили корр. ТАСС сотрудники посольства России, посетившие местные госпитали, куда доставляли раненых, среди них есть подданные Великобритании и Бельгии, граждане Германии, Франции и Украины.

В результате теракта, по последним данным минздрава Туниса, погибли 39 человек и пострадали 36.