О нас

New Indian Express: Более 310 человек погибли в авиакатастрофе в Индии

New Indian Express: Более 310 человек погибли в авиакатастрофе в Индии Причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India мог стать отказ обоих двигателей.
Другие страны
12 июня 2025 г. 20:14
New Indian Express: Более 310 человек погибли в авиакатастрофе в Индии

Свыше 310 человек погибли в результате катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в полиции сообщила газета The New Indian Express.

По данным издания, полиция подтвердила гибель более 240 человек, находившихся на борту разбившегося самолета. Еще 75 человек погибли на земле, где упал лайнер вблизи аэропорта.

19:26

Причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India мог стать отказ обоих двигателей.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил индийский телеканал News 18.

По его данным, пилот направил сигнал бедствия диспетчерам после того, как у лайнера отказали оба двигателя.

По данным Reuters, в результате инцидента всего в самолете и на земле погибли более 290 человек.

На месте авиакатастрофы продолжают работать экстренные службы. Информации об обнаружении черных ящиков пока не поступало.

Сегодня самолет Boeing потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада сразу после взлета. До крушения пилоты успели подать сигнал бедствия.

На борту воздушного судна, который должен был лететь в Лондон, находились 242 человек, включая 10 членов экипажа и бортпроводников. В результате инцидента выжил только один человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Hindistandakı təyyarə qəzasında 310-dan çox insan ölüb
Версия на английском языке Double engine failure could have caused plane crash, claiming over 290 lives in India

Экслюзивные новости

Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi