New Indian Express: Более 310 человек погибли в авиакатастрофе в Индии

Причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India мог стать отказ обоих двигателей.

Свыше 310 человек погибли в результате катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в полиции сообщила газета The New Indian Express.

По данным издания, полиция подтвердила гибель более 240 человек, находившихся на борту разбившегося самолета. Еще 75 человек погибли на земле, где упал лайнер вблизи аэропорта.

19:26

Причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India мог стать отказ обоих двигателей.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил индийский телеканал News 18.

По его данным, пилот направил сигнал бедствия диспетчерам после того, как у лайнера отказали оба двигателя.

По данным Reuters, в результате инцидента всего в самолете и на земле погибли более 290 человек.

На месте авиакатастрофы продолжают работать экстренные службы. Информации об обнаружении черных ящиков пока не поступало.

Сегодня самолет Boeing потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада сразу после взлета. До крушения пилоты успели подать сигнал бедствия.

На борту воздушного судна, который должен был лететь в Лондон, находились 242 человек, включая 10 членов экипажа и бортпроводников. В результате инцидента выжил только один человек.