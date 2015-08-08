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    СМИ: Операция по освобождению отеля в Мали завершена

    В результате атаки погибли пять военнослужащих и сотрудник миссии ООН, двое экстремистов были ликвидированы

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Захваченный вооруженными людьми отель "Библос" в малийском городе Севаре полностью освобожден. 

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

    По словам представителя Вооруженных сил страны, операция малийских Вооруженных сил по освобождению отеля полностью завершена.

    Группа боевиков напала в пятницу на отель "Библос", в котором часто проживают иностранцы, в том числе сотрудники Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По последним данным, в результате атаки погибли пять военнослужащих, двое экстремистов были ликвидированы. Кроме того, погиб сотрудник миссии ООН. Его гражданство не уточняется.

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