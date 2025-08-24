СМИ: Около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей 19 августа

Около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли границу с Республикой Корея 19 августа, из-за чего южнокорейская сторона сделала предупредительные выстрелы.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Yonhap , сославшись на Командование ООН.

"Группа расследования при комиссии по обеспечению перемирия Командования ООН выявила, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли военную демаркационную линию в районе, где они вели строительство", - заявил представитель командования.

"Вооруженные силы Республики Корея транслировали несколько предупреждений в целях уведомления, что те пересекли демаркационную линию, но военные КНДР не реагировали, - утверждает представитель Командования ООН. - Вооруженные силы Республики Корея произвели предупредительные выстрелы в специально предназначенном районе, чтобы вынудить солдат Корейской народной армии вернуться к северу от линии".