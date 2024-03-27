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СМИ: Около 20 школ в Париже получили сообщения с угрозой взрыва

СМИ: Около 20 школ в Париже получили сообщения с угрозой взрыва Около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва через цифровой портал обучения в среду. В связи с этим ряд школьных учреждений, а также детские сады и начальные школы возле одного из затронутых лицеев закрыли.
Другие страны
27 марта 2024 г. 15:55
СМИ: Около 20 школ в Париже получили сообщения с угрозой взрыва

Около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва через цифровой портал обучения в среду. В связи с этим ряд школьных учреждений, а также детские сады и начальные школы возле одного из затронутых лицеев закрыли.

Как передает Report, об этом сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Письма с угрозами от лица "Исламского государства" сопровождались 12-минутным видео, в котором человек в военной форме, говорящий на чистом французском, объяснял, как наносить смертельные удары.

Издание отмечает, что к каждому из учебных заведений были направлены команды специалистов с кинологами для проведения необходимых проверок.

Газета Figaro сообщила, что еще одна школа во французской столице, в которой обучаются 1,7 тыс. учеников, была эвакуирована после получения сообщения о заложенной бомбе, все занятия были отменены.

В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.

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Версия на английском языке Media: About 20 schools in Paris receive bomb threats

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