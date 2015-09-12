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    ​СМИ: Около 20 человек пострадало в результате взрыва баллона в центральной Индии

    Мощный взрыв прогремел около остановки в районе Джабуа

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек могли погибнуть, 40 пострадали в результате взрыва баллона для сжиженного углеводородного газа в индийском штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным издания, мощный взрыв прогремел около остановки в районе Джабуа (Jhabua) в западной части штата. Телеканал NDTV уточняет, что инцидент произошел около ресторана. По данным телеканала, ранения в результате инцидента получили 80 человек.

    Другие обстоятельства случившегося пока не сообщаются. 

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