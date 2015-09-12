​СМИ: Около 20 человек пострадало в результате взрыва баллона в центральной Индии

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек могли погибнуть, 40 пострадали в результате взрыва баллона для сжиженного углеводородного газа в индийском штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, мощный взрыв прогремел около остановки в районе Джабуа (Jhabua) в западной части штата. Телеканал NDTV уточняет, что инцидент произошел около ресторана. По данным телеканала, ранения в результате инцидента получили 80 человек.

Другие обстоятельства случившегося пока не сообщаются.