Официальный представитель минобороны Польши уволен после вечеринки в клубе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Официальный представитель минобороны Польши Бартоломей Мищевич уволен из ведомства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об увольнении Б.Мищевича, чьи действия ранее вызвали резкую критику со стороны СМИ и оппозиции, написали польские радиостанция RMF и газета Rzeczpospolita.

Депутат оппозиционной польской партии "Новочесна" Кшиштоф Трусколаский подал заявление в прокуратуру о подозрении в совершении Мищевичем преступления - речь идет о превышении им полномочий при посещении одного из клубов в Белостоке.

Вечеринка в клубе привлекла широкое внимание польской общественности после того, как газета Fakt сообщила о посещении мероприятия Мищевичем. Утверждалось, что для того, чтобы добраться в клуб, он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По данным издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа, министра обороны Антони Мачеревича, и предлагал некоторым работу в ведомстве.

В минобороне Польши не подтвердили увольнение официального представителя ведомства, отметив, что в данный момент он находится в отпуске.