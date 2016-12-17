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    СМИ: Один из главарей ИГ был уничтожена в результате авианалета близ Пальмиры

    Командир Умар Асаад был одним из главных руководителей террористов в провинции Хом

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ) был ликвидирован в результате авиаудара близ Пальмиры, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По данным сирийского портала "Аль-Масдар", командир Умар Асаад был одним из главных руководителей террористов в провинции Хомс. К ней относится город Пальмира, ставший на прошлой неделе целью массированного наступления ИГ.

    Террорист был уничтожен в результате авианалета на его базу в богатом нефтью городе Эль-Сухана, отмечается в сообщении.

    СМИ добавило, что не имеет официальных данных о том, чьи ВВС провели авианалет.

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