ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в Россию

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях в Украине.

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

Официальный представитель ОАЭ сообщил агентству Bloomberg, что его страна ограничивает экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов. По словам чиновника, в ОАЭ работает система экспортного контроля, которая такие товары отслеживает. Представитель ОАЭ также добавил, что власти страны "поддерживают диалог" с международными партнерами по вопросу боевых действий в Украине, а также их влиянию на мировую экономику.