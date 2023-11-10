О нас

ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в Россию

ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в Россию Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях в Украине.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 11:02
ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в Россию

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

Официальный представитель ОАЭ сообщил агентству Bloomberg, что его страна ограничивает экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов. По словам чиновника, в ОАЭ работает система экспортного контроля, которая такие товары отслеживает. Представитель ОАЭ также добавил, что власти страны "поддерживают диалог" с международными партнерами по вопросу боевых действий в Украине, а также их влиянию на мировую экономику.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ Aİ məhsullarının Rusiyaya təkrar ixracını məhdudlaşdırmağa razılaşıb
Версия на английском языке UAE agrees to curb key re-exports to Russia

Самое читаемое

Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана
Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана
3 ноября 2023 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi