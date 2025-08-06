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СМИ: ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом

СМИ: ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уведомило суданские авиакомпании о приостановке авиасообщения между двумя странами с утра среды.
Другие страны
6 августа 2025 г. 22:55
СМИ: ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уведомило суданские авиакомпании о приостановке авиасообщения между двумя странами с утра среды.

Как передает Report, об этом проинформировал телеканал Asharq News.

"Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены", - отметил один из источников телеканала, уточнив, что пассажиры, которые планировали вылететь в среду из Дубая и Порт-Судана, не смогли этого сделать.

В свою очередь авиационные власти Судана подтвердили эту информацию. "Управление гражданской авиации и суданские авиакомпании были удивлены запретом властей ОАЭ на посадку (самолетов) суданских авиакомпаний в эмиратских аэропортах, а также запретом на вылет самолета одной из суданских авиакомпаний из аэропорта Абу-Даби", - указывается в заявлении, которое опубликовало Суданское информационное агентство.

Как отмечает Asharq News, данный шаг, вероятно, связан с напряженностью в отношениях между Хартумом и Абу-Даби. Ранее Судан обвинил ОАЭ в переброске колумбийских наемников для участия в боевых действиях на стороне "Сил быстрого реагирования" (СБР). МИД Объединенных Арабских Эмиратов отверг "обвинения, выдвинутые администрацией Порт-Судана", назвав их "беспочвенными утверждениями".

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Версия на азербайджанском языке KİV: BƏƏ Sudana uçuşları dayandırıb

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