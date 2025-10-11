Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 01:59
    СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

    ОАЭ за два года конфликта в секторе Газа потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для палестинского анклава.

    Как передает Report со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM, об этом заявила государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими на встрече представителей европейских и арабских стран в Париже.

    По ее словам, ОАЭ направили в сектор Газа более 8 тыс. грузовиков с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости. Эмиратские власти также организовали лечение для 75 тыс. палестинцев и обеспечили работу шести станций по опреснению воды.

    Министр подчеркнула, что ОАЭ намерены расширить гуманитарные программы на территории палестинского анклава. В частности, планируется строительство дополнительных водопроводных линий, увеличение числа пунктов распределения помощи, а также расширение сети пекарен и общественных кухонь, которые смогут предоставлять палестинцам до 25 тыс. тонн продовольствия в месяц.

