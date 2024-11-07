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СМИ: Нигер получил доступ к данным разведки Франции

СМИ: Нигер получил доступ к данным разведки Франции Нигер смог получить данные Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции в ходе расследования попытки переворота, в причастности к которой Ниамей обвиняет французскую спецслужбу.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 18:20
СМИ: Нигер получил доступ к данным разведки Франции

Нигер смог получить данные Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции в ходе расследования попытки переворота, в причастности к которой Ниамей обвиняет французскую спецслужбу.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источник в кругах госбезопасности Франции.

В сентябре нигерский гостелеканал RTN сообщил о предполагаемой попытке госпереворота, организованного Францией против главы Нигера генерала Абдурахмана Тчиани. Франция отвергает обвинения со стороны Нигера, но "обеспокоена некоторыми данными, опубликованными Ниамеем", пишет издание.

"Проблема не в том, что нигерийцы разворачивают кампанию против Управления. Проблема заключается в том, что Нигер, очевидно, получил доступ ко внутренним данным DGSE и включил их в свое расследование", - сказал собеседник журнала.

Напомним, что в сентябре о попытке госпереворота в Нигере сообщил гостелеканал RTN, указав на присутствие выходцев из Франции и предполагаемых агентов французской разведки в стране, а также в соседних Бенине и Нигерии, которые якобы должны были служить базами для проведения акций по дестабилизации обстановки.

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