СМИ: Нетаньяху направит на этой неделе делегацию в Каир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену в Иерусалиме, что направит на этой неделе делегацию переговорщиков в Каир для продолжения консультаций с целью продвижения к сделке по сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену в Иерусалиме, что направит на этой неделе делегацию переговорщиков в Каир для продолжения консультаций с целью продвижения к сделке по сектору Газа.

Как Report, об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского представителя.

Согласно информации, в делегацию, которую возглавит директор разведки "Моссад" Давид Барнеа, также войдут руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар и координатор по обмену заложников генерал-майор запаса Ницан Алон.

Издание отмечает, что все трое принимали участие в переговорах о сделке по Газе в конце прошлой недели в Катаре.

15 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Египет, Катар и США условились провести следующую встречу до конца этой недели в Каире.