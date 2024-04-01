СМИ: Нетаньяху намерен закрыть Al Jazeera в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил председателя правящей коалиции в Кнессете (парламенте) Офира Каца обеспечить 1 апреля голосование по утверждению во втором и третьем чтениях законопроекта, который позволит властям запрещать в стране раб

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил председателя правящей коалиции в Кнессете (парламенте) Офира Каца обеспечить 1 апреля голосование по утверждению во втором и третьем чтениях законопроекта, который позволит властям запрещать в стране работу и вещание иностранных средств массовой информации, наносящих ущерб безопасности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об об этом говорится в заявлении представителя возглавляемой премьером партии "Ликуд".

По данным издания The Times of Israel, сразу после вступления документа в силу премьер намерен "незамедлительно запустить" процедуру закрытия в стране катарского телеканала Al Jazeera. Законопроект о деятельности враждебных СМИ был одобрен Кнессетом в первом чтении 12 февраля, после чего прошел необходимые согласования ко второму и третьему чтениям в парламентских комиссиях, отмечает газета.

Согласно документу, министр связи Израиля будет иметь право закрывать иностранные СМИ, работающие в Израиле и конфисковывать их оборудование, если министерство обороны определит, что их деятельность наносит "реальный ущерб безопасности государства".