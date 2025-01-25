СМИ: Немец прожил в подводной капсуле рекордные 120 дней

Инженер из Германии Рюдигер Кох прожил в подводной стальной капсуле 120 дней и установил тем самым мировой рекорд.

Инженер из Германии Рюдигер Кох прожил в подводной стальной капсуле 120 дней и установил тем самым мировой рекорд.

Как передает Report об этом сообщает The Guardian.

Кох жил в подводной капсуле площадью 120 кв. м., которая была помещена на глубину 11 м у берегов Панамы. В пятницу (24 января) он выбрался на поверхность и получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. "Это как очнуться от сна", - описал свои ощущения Кох после поднятия на поверхность.

59-летний немец отметил, что жить под водой было сложно - температура постоянно находилась на уровне 28 градусов, "ванна была словно из 19-го века". Преодолеть сложности, по его словам, ему помогали "рабочие проекты, хорошее вино и хороший виски". Он сравнил опыт пребывания в капсуле с работой на дому.

Кох решился пойти на этот рекорд, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию мирового океана. "Мы используем море как транспортный путь, поле битвы, свалку. Если же мы будем воспринимать его как наш дом, то тогда его нынешнее состояние станет для нас неприемлемым", - пояснил Кох.

Он отметил, что после короткого отдыха планирует вновь вернуться в капсулу, чтобы обновить рекорд.

Прежний рекорд составлял 100 дней под водой - его в 2024 году установил американский дайвер Джозеф Дитури.