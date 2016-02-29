СМИ: Не менее 35 человек погибли в результате теракта в иракском городе Эль-Микдадия

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В результате теракта к северо-востоку от Багдада погибли 35 человек, еще около 50 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит новостной сайт "Аль-Мада пресс".

Смертник подорвал закрепленную на теле взрывчатку во время траурной церемонии в Эль-Микдадии, расположенной в 80 км от иракской столицы. По имеющейся информации, в числе погибших и пострадавших есть лидеры шиитских вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" и местного отделения шиитского военизированного ополчения "Асаиб Ахль аль-Хакк".

Власти ввели в городе комендантский час.