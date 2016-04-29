СМИ: Не менее 30 человек пострадали при обрушении мечети в Сомали

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате обрушения мечети на окраине сомалийской столицы Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По его данным, обрушилась мечеть, часть которой находилась на стадии строительства. Обрушение произошло во время пятничной молитвы, несколько человек до сих пор находятся под обломками здания.

Инженер, ответственный за стройку, допрашивается в полиции. Сообщений о погибших не поступало.

Спасательная операция продолжается.