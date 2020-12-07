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Названы возможные причины заражения неизвестной болезнью в Индии

Названы возможные причины заражения неизвестной болезнью в Индии Врачи продолжают проводить исследования
Другие страны
7 декабря 2020 г. 12:56
Названы возможные причины заражения неизвестной болезнью в Индии

Токсичные хлороорганические соединения и средства защиты от комаров называют возможными причинами заражения неизвестной болезнью в Индии. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Times of India.
Ранее стало известно, что один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся накануне вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
Как сообщает издание, эксперты высказывают лишь подозрения, что новое неизвестное заболевание могли вызвать хлороорганические вещества или испарения средств от насекомых. Однако официальные данные и информация об исследованиях пока не объявляются.

Медики пока не смогли установить точную причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным.
Врачи продолжают проводить исследования. По данным медиков, на лечении остаются около 160 человек, около 200 уже выписаны.

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Версия на английском языке India: 'Mystery Illness' takes over Andhra Pradesh's Eluru

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