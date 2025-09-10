СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

НАТО не считает вторжение российских беспилотников на территорию Польши нападением.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

По его словам, первоначальные данные указывают на преднамеренное вторжение от шести до десяти российских беспилотников.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника", - сообщил источник, добавив, что системы ПВО НАТО Patriot в регионе обнаружили беспилотники с помощью своих радаров, но не отреагировали на них.

По данным источника, в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-дозаправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые НАТО.

Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их.