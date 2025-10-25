Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕС

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 22:02
    СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕС

    Наркокартели становятся все изощреннее в способах перевозки кокаина из стран Южной Америки в Европу и даже добавляют его в продукты питания.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на руководителя Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгера Мюнха.

    "Преступники изобретательны и могут гибко использовать свои громадные финансовые ресурсы для адаптации методов контрабанды [наркотиков]", - констатировал он.

    По словам чиновника, злоумышленники передают товар в открытом море и даже используют мини-подлодки для доставки зелья на континент.

    "К тому же в последние годы мы наблюдаем тенденцию, когда организованные преступные группы посредством химических процессов добавляют кокаин в легальные экспортные товары, например в специи, фруктовые соки или пластик, которые поставляются из Южной Америки в Европу", - сообщил Мюнх. При этом кокаин смешивается так, что его невозможно обнаружить при таможенном контроле. Затем наркотик извлекают в специальных лабораториях.

    При этом, по оценке правоохранительных органов Германии, основные маршруты контрабандистов смещаются. Сейчас все чаще кокаин завозится в ЕС через Испанию и Францию.

    наркокартели ФРГ
    AFCİ rəhbəri: Narkotik kartelləri qaçaqmalçılıq metodlarını dəyişib

    Последние новости

    23:48

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    23:35

    Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

    Другие страны
    23:21

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

    Другие страны
    23:07

    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    Происшествия
    23:01

    Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    22:45

    Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

    Другие страны
    22:33

    Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

    Другие страны
    22:19
    Фото

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    22:02

    СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей