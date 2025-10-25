СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕС

Наркокартели становятся все изощреннее в способах перевозки кокаина из стран Южной Америки в Европу и даже добавляют его в продукты питания.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на руководителя Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгера Мюнха.

"Преступники изобретательны и могут гибко использовать свои громадные финансовые ресурсы для адаптации методов контрабанды [наркотиков]", - констатировал он.

По словам чиновника, злоумышленники передают товар в открытом море и даже используют мини-подлодки для доставки зелья на континент.

"К тому же в последние годы мы наблюдаем тенденцию, когда организованные преступные группы посредством химических процессов добавляют кокаин в легальные экспортные товары, например в специи, фруктовые соки или пластик, которые поставляются из Южной Америки в Европу", - сообщил Мюнх. При этом кокаин смешивается так, что его невозможно обнаружить при таможенном контроле. Затем наркотик извлекают в специальных лабораториях.

При этом, по оценке правоохранительных органов Германии, основные маршруты контрабандистов смещаются. Сейчас все чаще кокаин завозится в ЕС через Испанию и Францию.