СМИ: На западе ФРГ женщина ранила ножом пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате нападения женщины с ножом в автобусе в городе Зиген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате нападения женщины с ножом в автобусе в городе Зиген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 19:40 (21:40 по бакинскому времени). Три человека находятся в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницы. По данным полиции, автобус направлялся в Зиген на городской фестиваль. Во время преступления в автобусе находились не менее 40 пассажиров. Правоохранители не считают, что речь идет о теракте.

На место инцидента были привлечены сотрудники полиции. Женщина задержана. Как указали правоохранительные органы, опасности нет.

По данным Bild, женщине 32 года. Она немка и, возможно, психически больна и находилась под воздействием наркотиков. Ведется допрос свидетелей. Пассажирам автобуса оказывается психологическая помощь.