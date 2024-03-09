СМИ: На юге Франции обрушился жилой дом

Дом обрушился в центре Тулузы на юге Франции в ночь на субботу.

Дом обрушился в центре Тулузы на юге Франции в ночь на субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Depeche.

Сообщается, что спасатели обследуют завалы на наличие людей под ними.

Инцидент произошел на улице Сен-Ром. Обрушившееся четырехэтажное здание было признано аварийным еще в понедельник, когда там обрушилась внутренняя стена, а позже прибывшие на место специалисты по аварийным домам обнаружили крупную трещину в одной из стен.

В субботу утром спасатели вместе с кинологами продолжают обследовать завалы, чтобы убедиться, что под ними нет людей. 26 жителей соседних домов также временно эвакуировали, их дома осматривают специалисты.

Это уже второй крупный инцидент в Тулузе, где 4 марта обрушился строившийся метромост.