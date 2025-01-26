На востоке ДР Конго в районе города Гома идут интенсивные бои

Ожесточенные бои между правительственными подразделениями и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) продолжались в воскресенье в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДКР).

На востоке ДР Конго продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и повстанцами M23.

Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Okapi, в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) в воскресенье возобновились интенсивные боевые действия между правительственными войсками и повстанцами группировки "Движение 23 марта" (M23).

На западе конголезская армия пытается вытеснить повстанцев из стратегически важного города Саке, расположенного в 27 километрах от Гомы. В ближайшие часы ожидается штурм города, который находится под контролем M23. Аэропорт Гомы, используемый миротворческой миссией ООН, фактически парализован.

Тем временем в ходе боевых действий погибли 13 миротворцев миссии ООН в ДРК, ещё 11 получили ранения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией насилия на востоке Конго и осудил атаки повстанцев M23, поддерживаемых, по его словам, Руандой.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в телефонном разговоре с президентом Руанды Полем Кагаме подчеркнул необходимость снижения напряжённости на границе между Руандой и ДР Конго.

"Мы глубоко обеспокоены массовым перемещением мирного населения из Гомы, жертвами и гибелью миротворцев ООН. В разговоре с Полем Кагаме я подчеркнул срочную необходимость возвращения Руанды и ДРК за стол переговоров и призвал к деэскалации", - заявил министр.