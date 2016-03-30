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    СМИ: На вокзалах Брюсселя и Лувена найдены подозрительные свертки

    Информации о том, была ли проведена эвакуация на вокзалах, пока не поступало

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Подозрительные свертки найдены на южном вокзале Брюсселя и железнодорожном терминале в городе Левен.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

    Она не располагает данными, была ли проведена эвакуация на вокзалах.

    Тем временем, как сообщалось ранее, эвакуация персонала и пассажиров проведена в среду на южном вокзале бельгийского города Шарлеруа после обнаружения подозрительного свертка. Нарушен график железнодорожного сообщения с Шарлеруа, на вокзале работают военные саперы.

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