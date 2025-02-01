СМИ: На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж, расположенном в провинции Алеппо на севере Сирии.

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж, расположенном в провинции Алеппо на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал "Аль-Ихбария" со своей стороны передает, что машина взорвалась недалеко от кольцевой развязки в центре города.

Напомним, что в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа. 29 января он был назначен президентом страны на переходный период.