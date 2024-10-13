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Беспилотник "Хезболлах" атаковал Израиль, пострадали 67 человек

Беспилотник "Хезболлах" атаковал Израиль, пострадали 67 человек По меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения запущенного из Ливана беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Биньямина на севере Израиля.
Другие страны
13 октября 2024 г. 23:28
Беспилотник Хезболлах атаковал Израиль, пострадали 67 человек

В результате атаки "Хезболлах" с использованием беспилотников вблизи города Биньямина на севере Израиля ранены до 70 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Тhe Jerusalem Post.

Издание, назвав атаку "беспрецедентной", отметило, что три дрона были запущены в сторону Израиля, но один из них проник вглубь территории страны и упал в районе Биньямины. При этом сигналы воздушной тревоги не были активированы.

В результате атаки ранения получили 67 человек, из которых четверо находятся в критическом состоянии, еще пятеро - в тяжелом, 34 человека получили легкие ранения, из них были госпитализированы только 14.

22:11

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения запущенного из Ливана беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Биньямина на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал N12.

По его данным, по меньшей мере 8 человек получили осколочные ранения, состояние 3 из них оценивается как тяжелое.

Телеканал отмечает, что в этом районе воздушная тревога не объявлялась.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” dronla İsrailə hücum edib, 67 yaralı var – YENİLƏNİB

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