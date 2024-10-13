Беспилотник "Хезболлах" атаковал Израиль, пострадали 67 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения запущенного из Ливана беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Биньямина на севере Израиля.

В результате атаки "Хезболлах" с использованием беспилотников вблизи города Биньямина на севере Израиля ранены до 70 человек.

Как передает Report , об этом сообщила газета Тhe Jerusalem Post.

Издание, назвав атаку "беспрецедентной", отметило, что три дрона были запущены в сторону Израиля, но один из них проник вглубь территории страны и упал в районе Биньямины. При этом сигналы воздушной тревоги не были активированы.

В результате атаки ранения получили 67 человек, из которых четверо находятся в критическом состоянии, еще пятеро - в тяжелом, 34 человека получили легкие ранения, из них были госпитализированы только 14.

22:11

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения запущенного из Ливана беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Биньямина на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал N12.

По его данным, по меньшей мере 8 человек получили осколочные ранения, состояние 3 из них оценивается как тяжелое.

Телеканал отмечает, что в этом районе воздушная тревога не объявлялась.